عائلات الأسرى الإسرائيليين تغلق شارعا مقابلا لوزارة الحرب

أعلنت عدد من عائلات أسرى الاحتلال إغلاق شارع مقابل لوزارة الحرب في «تل أبيب»؛ للمطالبة بإبرام صفقة تبادل فورية مع الفصائل الفلسطينية في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة إلى أكثر من 140 يوما، بحسب صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية.

مطالبات بشل الحركة في إسرائيل

في نفس السياق، هاجم رئيس الوزراء السابق إيهود باراك، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي «كان»، حيث أشار إلى أن نتنياهو على استعداد للمخاطرة بحياة الرهائن المحتجزين من قبل الفصائل الفلسطينية، داعيا 30 ألف إسرائيلي للبقاء حول الخيام لمدة 3 أسابيع ليلا ونهار حتى يتم شل الحركة في البلاد من أجل الضغط على الحكومة الإسرائيلية.

إطار الاتفاق الجديد

وكشفت الإذاعة الإسرائيلية بعض التفاصيل عن الإطار الجديد الذي قد يكون اتفاق عليه في ظل زيارة وفد إسرائيلي إلى باريس، حيث سيتم وقف القتال ليوم واحد مقابل كل إسرائيلي يتم الإفراج عنه من الفصائل الفلسطينية وسط توقعات بأن يتم الإفراج عن 40 محتجزا، وهذا يعني وقف القتال 6 أسابيع، على أن توافق إسرائيل في الوقت ذاته على إعادة النازحين في جنوب قطاع غزة إلى المنازل شمال القطاع مع السماح لهم بإعادة الإعمار.