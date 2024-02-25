من هم «الحريديم»؟.. أشعلوا أزمة بين نتنياهو وجالانت ويحرمون السينما والهواتف

اشتعلت أزمة جديدة بين رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب في حكومته، يوآف جالانت، خلال الساعات الماضية، بعد أن أرسل الأخير رسالة سرية مضمونها أنه سيدعم قرار رئيس حزب الوحدة الوطنية، الوزير بيني جانتس، فيما يخص تجنيد «يهود الحريديم» في جيش الاحتلال الإسرائيلي، وفق ما أفادت صحيفة «يسرائيل هيوم» العبرية.

أزمة جديدة في حكومة الحرب الإسرائيلية

وبحسب ما ذكرت الصحيفة العبرية، في تقرير نشرته اليوم الأحد، فقدت أثارت رسالة جالانت غضب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، الذي هدد بإلغاء التشريع إذا ما تم طرحه.

وأثيرت مسألة تجنيد «يهود الحريديم» مرة أخرى عندما أعلنت النائب العام، باهاراف ميار، للمحكمة العليا، أنه يجب إصدار قرار بإعفائهم من التجنيد الإجباري قبل أبريل المقبل، وإلا فإن الحكومة الإسرائيلية لن يكون أمامها خيار سوي تجنيدهم، أسوة بباقي سكان دولة الاحتلال.

وأكدت «ميار» أن الحكومة لا تبدي أي استعداد لتمديد الإعفاء الحالي للحريديم من التجنيد الإجباري، أو حتى تشريع قانون يعفيهم من التجنيد بسبب العدوان الحالي على قطاع غزة.

وتعتقد الصحيفة العبرية أنه سيكون هناك تمديد لإعفاء يهود الحريديم من التجنيد الإجباري، عن طريق تقديم طلب أو إيجاد حل قانوني.

من هم يهود الحريديم؟

يشار أن يهود الحريديم هم فئة متشددة من اليهود في دولة الاحتلال، وهم يمثلون 13% من السكان، ومع ذلك فإن نفوذهم متجذر في سلطة الاحتلال، ويستمدوا هذه القوة من الأحزاب الدينية.

ولا يمكن لأي ائتلاف سياسي أو حزب يرغب في الحصول على منصب هام في الكنيست الإسرائيلي أو الحكومة، الوصول إلى هدفه إلا بعد الحصول على مباركة الحريديم، بما فيها ائتلاف حكومة نتنياهو، مما يجعل نفوذها وقدرتها السياسية أكبر، لذا فقد حصلوا على إعفاء مؤقت من التجنيد الإجباري، وهو ما أحدث غضباً في الشارع الإسرائيلي.

ويرى يهود الحريديم ضرورة تطبيق تعاليم التوراة حرفياً، ومنها «احترام السبت»، ويعملون على تطبيق تلك التعاليم في الأحياء التي يقيمون بها، حيث يرفضون الحركة الشخصية، فلا زيارات عائلية أو العمل، أو حتى السماح بحركة المواصلات العامة، ويتم غلق المحلات خلال عطلة السبت، حتى أنه يتم غلق أحياء الحريديم بالحواجز لمنع المرور.

كما أن هذه الفئة من اليهود المتشددين تحرم شراء الهواتف الذكية، وتمنع إصدار تصاريح البارات أو دور السينما أو المسارح، وتقتصر حركة المرأة من يهود الحريديم على منطقتها فقط، بشرط أن ترتدي ملابس سوداء طويلة ومحتشمة.