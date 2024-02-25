أزمة سياسية تضرب إسرائيل.. رئيس وزراء سابق يدعو لمحاصرة الكنيست

كشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن أزمة سياسية تضرب البلاد مع مرور أكثر من 140 يوما على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بين الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي.

دعوة رئيس وزراء سابق لمحاصرة الكنيست الإسرائيلي

وذكرت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود باراك دعا عبر إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي المتظاهرين لمحاصرة الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي في ظل تظاهرات إسرائيلية داخلية للضغط على الحكومة الإسرائيلية للإفراج عن الأسرى الإسرائيليين لدى الفصائل الفلسطينية مع استمرار الحرب بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والفصائل، وتأتي الدعوة للتظاهرات بعد التعنت الإسرائيلي لإيقاف الحرب أو الوصول لصفقة هدنة مع الفصائل، حيث تضع إسرائيل شروطا غير قابلة للتنفيذ، وفي الوقت ذاته تقف إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة تنفيذ إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في دعوة مقدمة من دولة جنوب إفريقيا.

استمرار الحرب الإسرائيلية الفلسطينية

وبدأت الحرب بين الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة في السبت السابع من أكتوبر 2023 في ظل تنفيذ الفصائل الفلسطينية عملية طوفان الأقصى للإفراج عن أسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية، ما دفع جيش الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذ عملية السيوف الحديدية المستمرة حتى الآن وسط مطالبات إقليمية ودولية لإنهاء الحرب التي سجَّلت استشهاد أكثر من 29 ألفا و500 فلطسيني وسقوط أكثر من 575 جنديا إسرائيليا من مختلف الرتب العسكرية.