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مستشار الأمن القومي الأمريكي: بايدن لم يطلع بعد على خطة إسرائيل بشأن عملية رفح الفلسطينية

كتب:

منى صلاح
05:17 م | الأحد 25 فبراير 2024
مستشار الأمن القومي

مستشار الأمن القومي

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، إنَّ الرئيس الأمريكي جو بايدن، لم يطلع بعد على خطة إسرائيل بشأن عملية رفح الفلسطينية، حسبما أفاد نبأ عاجل عرضته «القاهرة الإخبارية».

وتابع مستشار الأمن القومي الأمريكي: «مصر وقطر وأمريكا وإسرائيل توصلوا إلى تفاهم بشأن الملامح الأساسية لصفقة المحتجزين من أجل الإعلان عن هدنة مؤقتة».

وأكد جيك سوليفان، أنَّ الصفقة لا تزال قيد التفاوض ويجب أن تكون هناك مناقشات غير مباشرة بين مصر وقطر مع الفصائل الفلسطينية.

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