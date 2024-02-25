ليلى عبد اللطيف تطلق تحذيرات وتوقعات جديدة.. ماذا سيحدث في شهر رمضان؟

لا تزال خبيرة الأبراج الشهيرة ليلى عبد اللطيف، تطلق توقعاتها بشأن الفترة المقبلة، حيث حذرت من عدة أمور ستحدث مع بداية شهر رمضان الكريم، الذي يتوافق مع شهر مارس المقبل، فماذا توقعت خبيرة الأبراج في الوطن العربي؟.

3 توقعات أطلقتها ليلى عبد اللطيف في تصريحات تليفزيونية، ستتزامن مع شهر رمضان المبارك، حيث أكدت أن الوطن العربي بعد أن يشهد موجة من الحروب والخراب، سيتم القضاء على شبح الفتنة والقتال، بحسب تصريحاتها.

ماذا سيحدث في شهر رمضان؟ ليلى عبد اللطيف تطلق توقعات جديدة

وأكدت ليلى عبد اللطيف أن عددا من الدول سيشهد موجة حرارة عالية شديدة، ستجعل الناس تلتزم البيوت، «شايفة الشوارع شبه خالية في بعض الدول بسبب الحرارة الشديدة»، هكذا أوضحت.

ليلى عبد اللطيف تطلق توقعات جديدة.. هل تتحقق؟

«العالم سيشهد تحديات كبيرة لمواجهة الأمراض والأوبئة التي تجتاحه»، هكذا قالت خبيرة الأبراج عن توقعاتها بشأن انتشار الأوبئة في العالم، وذلك في ظل تحذيرات منظمة الصحة العالمية من المرض «X» والذي تم وصفه بأنه سيكون أشد فتكا من فيروس كورونا.

ليلى عبداللطيف تعد أشهر خبير أبراج في الوطن العربي، خاصةً بعد تحقق العديد من توقعاتها في الفترة الماضية، وأبرزها توقعها في بداية عام 2024 بانفصال الفنانة ياسمين عبدالعزيز من زوجها أحمد العوضي، وهو ما حدث بعد أيام من بداية العام، فضلا عن العديد من التوقعات بشأن الكوارث الطبيعية التي تضرب العالم.