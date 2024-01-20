خبيرة الأبراج ليلى عبد اللطيف تكشف سر نبؤوتها وترد على اتهامها بالدجل

لم تكن طفلة عادية كالباقين، فقد بدأت تشعر بأشياء غريبة تحدث لها في الصغر، ما دفعها وهي بعمر الـ 12 عاما إلى الذهاب لأحد الشيوخ لمعرفة سبب ذلك ليرد عليها حينها: «يوضع سره في أضعف خلقه».

ولدت خبيرة الأبراج اللبنانية ليلى عبد اللطيف في أسرة مكونة من أب مصري يُدعى الشيخ محمد، وهو رجل أزهري من الزقازيق، وأم لبنانية: «والدي كان شيخا أزهريا من الزقازيق وتزوج أمي اللبنانية، وتوفى لما كان عندي 7 سنين»، مشيرة إلى أنها أكبر فتاة في عائلتها، ولديها من الأخوة اثنين من والدها المصري، و 3 من زوج أمها اللبناني، حيث دخلت دار أيتام وخرجت منه في الـ 20 من عمرها، وذلك وفقا لما ذكرته في حديثها خلال أحد اللقاءات التلفزيونية.

توقعات ليلى عبد اللطيف

لم تعرف ليلى عبد اللطيف مصدر معرفة ما تتنبأ به حول الأشخاص والأحداث: «أنا مكنتش اعرف يعني إيه توقعات وقتها، أنا عندي إحساس بيجيلي ده شيء بيني وبين ربي، معرفش بيجيلي ازاي»، مضيفة إلى أن طلاق يا سمين عبد العزيز وأحمد العوضى لم تكن تلك المرة الأولى التي تتنبأ فيها بطلاق الفنانين، إذ من قبل تنبأت بطلاق وائل كفوري وهيفاء وهبي وجورج وسوف في الماضي.

ترفض ليلى عبد اللطيف لقب «العرافة» أو«المُنجمة»، لذلك عندما لقبها رواد السوشيال ميديا بهذه الأسماء بعد تحقيق توقعات طلاق ياسين عبد العزيز والعوضي اعتقادا أنها تسخر الجن لمعرفة هذه المعلومات، ردت قائلة: «هو الجن فاضي يروح بيوت الفنانين ويقولي بيحصل إيه، والله عيب ما يقال.. أنا أم وزوجة، ولكن اتعودت على هذا الكلام».

أحداث تحققت في عام 2024

العديد من الأحداث التي تتعلق بحياة المشاهير والكوارث الطبيعية التي تتعرض لها الدول، توقعتها خبيرة الأبراج ليلى عبد اللطيف منذ بداية عام 2024، حيث هذه التنبؤات تتحقق واحدة تلو الأخرى منذ الساعات الأولى من العام، ووصل مجموع التوقعات التي أصبحت حقيقة إلى 7 مرات، كان آبرزها انفصال ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي.