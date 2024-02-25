ليلى عبد اللطيف تزف بشرى سارة للمصريين.. ماذا سيحدث؟

تمتلك ليلى عبد اللطيف خبيرة الأبراج جماهيرية كبيرة في مصر والدول العربية، وخاصة بعد تحقق بعض توقعاتها سواء على المستوى الفني والاقتصادي والسياسي وغير ذلك، لتطلق توقعًا جديدًا عن مصر يتعلق بالجانب الاقتصادي.

تعد مصر من الدول التي تشهد زيادة في تحسن الأحوال الاقتصادية، خلال الفترة المقبلة، إذ توقعت ليلى عبد اللطيف في فيديو لها، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن مصر ستشهد زيادة غير عادية في حجم الاستثمارات الأجنبية، مما يساعد على تقليل التضخم، وإطلاق مشاريع جديدة، تعمل على تقليل الأعباء الاقتصادية التي تقع على كاهل الدولة.

ومن توقعات ليلى عبد اللطيف عن مصر أيضًا، إطلاق مشاريع بنية تحتية جديدة، تعزز شبكات الطرق والمياه والهواتف، وغيرها من الأمور، التي ستعمل على جعل مصر في صدارة الدول العربية دائمًا.

صدق توقعات ليلى عبد اللطيف بشأن العلاقات المصرية الإماراتية

وكانت ليلى عبد اللطيف توقعت زيادة قوة العلاقات المصرية الإماراتية خلال عام 2024، وهو ما تحقق بالفعل من خلال مشروع «رأس الحكمة»، الذي يعتبر أكبر صفقة في تاريخ الاستثمار المباشر في مصر، والذي يساعد على الانتعاش الاقتصادي بإنشاء مشروعات ضخمة، وتوفير فرص عمل للشباب، مما يعمل على تقليل البطالة.

توقعت ليلى عبد اللطيف في تصريحات تلفزيونية سابقة، انتعاش الجنيه المصري وتراجع سعر الدولار بشكل غير متوقع خلال عام 2024، مما يعود على المواطن المصري بالفائدة، من خلال انخفاض أسعار السلع الغذائية، وتوفير الوظائف المختلفة، قائلة: «أرى دولة عربية ستحمي الاقتصاد المصري والجنيه».

صدق توقعات ليلى عبد اللطيف بفوز الرئيس المصري

وكانت ليلى عبد اللطيف توقعت أيضا في إحدى فيديوهاتها، فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الانتخابات الرئاسية بعام 2024، بعد حصوله على 39 مليون و702 ألف و451 صوتًا، أي بنسبة 89.6%.

توقعات ليلى عبد اللطيف على الصعيدين المحلي والعالمي

وحدثت توقعات ليلى عبد اللطيف بشأن بعض الفنانين في مصر، بانفصال الفنان أحمد العوضي والفنانة ياسمين عبد العزيز، وعلى الصعيد العالمي أيضًا، وقوع بعض الأحداث العالمية، التي تنبأت بها خبيرة الأبراج بالفترة الأخيرة، منها الزلزال الشديد الذي وقع في دولة اليابان، مما أسفر عن خسائر فادحة، وتوقعت خسارة الملياردير إيلون ماسك، وهو ما حدث بالفعل.