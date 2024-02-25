أماكن عمل المناظير في الإسكندرية.. 15 مستشفى حكومي تستقبل المرضى

أعلنت مديرية الصحة بالإسكندرية، جاهزية 15 مستشفى حكومي لاستقبال الحالات التي تستدعي عمل المناظير المختلفة، بأسعار أقل بكثير من المستشفيات الخاصة والاستثمارية، للتخفيف على المواطنين.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية تفاصيل أماكن عمل المناظير في الإسكندرية، عبر 15 مستشفى متاحة، تنقسم إلى 4 فئات، وذلك حسب الإعلان الرسمي من مديرية الصحة بالإسكندرية.

أماكن مناظير الجهاز الهضمي في الإسكندرية

تعد أكثر المناظير احتياجا، تلك الخاصة بالجهاز الهضمي وتتاح عبر 3 مستشفيات حكومية في الإسكندرية كالتالي:

1. مستشفى الحميات.

2. مستشفى الجمهورية.

3. مستشفى العامرية.

إتاحة المناظير في جميع التخصصات

1. مستشفى العامرية.

2. مستشفى رأس التين.

3. مستشفى الجمهورية.

4. مستشفى أبو قير.

أماكن مناظير الأنف والأذن في الإسكندرية

1. مستشفى جمال حمادة

2. مستشفى رأس التين

3. مستشفى العامرية

أماكن مناظير النساء في الإسكندرية

1. مستشفى دار إسماعيل.

2. مستشفى العامرية.

3. مستشفى برج العرب.

أماكن مناظير الصدر في الإسكندرية

1. مستشفى صدر المعمورة.

2. مستشفى صدر كوم الشقافة.