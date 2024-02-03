«صحة الإسكندرية»: متابعة دورية للمستشفيات للتأكد من انتظام العمل

أصدرت الدكتورة غادة ندا، وكيلة وزارة الصحة بالإسكندرية، توجيها عاجلا لمديري المناطق الصحية بالإسكندرية، بضرورة تفقد المستشفيات وإصدار تعليمات لمسؤولي الترصد بمستشفيات الإسكندرية بأهمية الإبلاغ الفوري عن أي حالة اشتباه في مرض معدٍ أو أي أحداث صحية تؤثر على الصحة العامة.

وأوضحت منطقة وسط الصحية بالإسكندرية، في بيان لها اليوم، أن ذلك التوجيه من مديرية الصحة بالإسكندرية جاء حتى يتسنى سرعة التدخل واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع انتشار الأمراض والحفاظ على الصحة العامة للمجتمع والمواطنين.

متابعة المستشفيات بهدف رفع كفاءة العاملين

وأكدت المنطقة الصحية، أنه يتم هذا التوجيه في جميع المستشفيات التي يُجرى تفقدها خلال الأيام الماضية على هامش متابعة المستشفيات بهدف رفع كفاءة العاملين بالمنظومة الصحية.

تيسير أعمال فريق الترصد داخل المستشفيات

وأشارت إلى أنه يتم مناقشة سبل التعاون لتيسير سير أعمال فريق الترصد داخل المستشفيات للنهوض بالمنظومة الصحية ورفع كفاءة تقديم الخدمات للمواطنين، مؤكدة المتابعة اليومية للمستشفيات من أجل التأكد من العمل وفقا للتوجيهات حفاظا على المرضى والتعامل السريع مع أي أمراض معدية.