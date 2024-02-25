«ضربة قاسية» لنيكي هيلي في كارولينا الجنوبية.. ترامب يقترب للفوز ببطاقة الجمهوريين

علق المحلل السياسي، إدموند غريب، على فوز الرئيس الامريكي الأسبق، دونالد ترامب، على منافسته نيكي هيلي، في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، في ولاية كارولينا الجنوبية، معتبراً أنه يمثل «ضربة قوية» للسياسية الأمريكية من أصول هندية، في الولاية التي كانت محافظاً لها.

وقال «غريب»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال، مقدمة برنامج «الخلاصة»، على قناة «المحور»، إن «ما حدث ضربة قوية لنيكي هيلي، رغم أنها تقول إنها لن تنسحب، وستستمر حتى النهاية تقريباً».

وأضاف: «استطاعت (هيلي) خلال الشهر الماضي، أن تجمع أموالاً أكثر من أي وقت مضى، وهذا يعني أنها تمتلك الموارد اللازمة للاستمرار في هذه الحملة، ولديها أنصارها المتحمسون لها».

وتابع: «مشكلة هيلي تكمن في أنها لا تحظى بدعم كبير في الحزب الجمهوري، وهذه الخسارة في ولاية كارولينا الجنوبية ضربة قاسية لها، لأن هذه ولايتها التي كانت حاكمة فيها، ولم يسبق لها أن خسرت أي انتخابات فيها سابقاً، إلا أن ترامب تقدم عليها بنسبة كبيرة جداً، وذلك يجعل جمهوريين كثر يقولون إن الانسحاب أصبح واجباً عليها».