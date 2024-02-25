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عاجل.. ترامب يفوز بولاية كارولينا الجنوبية في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري

كتب:

محمد عزالدين
02:36 ص | الأحد 25 فبراير 2024
دونالد ترامب

دونالد ترامب

فاز دونالد ترامب بولاية كارولينا الجنوبية في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، حسبما أفادت «قناة القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل.

ترامب يفوز في المؤتمرات الحزبية بعدد من الولايات

يذكر أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد جون ترامب، فاز في المؤتمرات الحزبية الرئاسية للحزب الجمهوري في عدد من الولايات منها نيفادا، «الولاية الواقعة في مناطق الغرب» بالولايات المتحدة، وفاز للمرة الثالثة على التوالي في الوقت الذي يُحاول فيه تأمين ترشيح حزبه.

إسقاط التُهم المُتعلقة بوثائق الأمن القومي

من ناحية أخرى، قال الرئيس الأمريكي السابق «ترامب»، في مقابلة مع قناة «فوكس نيوز» إن المستشار الخاص «المُختل»، جاك سميث يجب أن يُسقط فورًا جميع التُهم المُوجهة إليه في قضية السجلات السرية الخاصة به، وذلك في أعقاب إسقاط التُهم المُتعلقة بوثائق الأمن القومي الموجهة إلى «جو بايدن»، مُضيفًا «عليهم إسقاط القضية المرفوعة ضدي على الفور».

 

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