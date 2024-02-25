«ترامب» يثير الجدل.. سبب وحيد يجعل أمريكا تخسر الحرب العالمية الثالثة

يشن الرئيس الأمريكي السابق، والمُرشح المحتمل دونالد ترامب حملة انتقاد شرسة على الرئيس الحالي، جو بادين ووصل الأمر في بعض الأحيان للسخرية من وضعه الصحي خصوصا مع زلات لسانه المٌتكررة، حيث جاء آخرها صورة نشرها على موقع «إكس» وصف فيها البيت الأبيض بدار المسنين، نظرا لتجاوزه 80 عاما، إضافة إلى قوله «لا أعتقد أنه يعلم أنه على قيد الحياة».

ترامب يواصل انتقاد بايدن

وحذر دونالد ترامب، من سياسة الرئيس الأمريكي الحالي، حيث قال مٌتهكما سنخسر الحرب العالمية الثالثة قبل حتى أن تبدأ إذا بقي بايدن في السلطة خلال مؤتمر «العمل السياسي للمحافظين» اليوم.

وأضاف «ترامب»، أنه إذا فاز بايدن بولاية انتخابية ثانية وبقي في السلطة فإن الأسوأ لما يأتي بعد بحسب ما نشرته صحيفة «سبوتينيك» الروسية، واصفاً خصمه جو بايدن بأنه منعزل عما يحيط به قائلا: «إنه لا يعرف ما يحدث حوله، لكنه محيط بالفاشيين السيئين للغاية» في إشارة منه إلى أن سياسة الإدارة الأمريكية الحالية مدمرة.

وفي تصريحات سابقة لترامب تعهد بالفوز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لإنقاذ بلاده من حكم بايدن الذي وصفه بأنه أسوأ رئيس حكم البلاد، وأن عهده سلسلة متواصلة من الفشل والضعف والفساد.

انتقادات شرسة يواجهها بايدن

يُواجه الرئيس الأمريكي الحالي، جو بايدن حملة انتقادات شرسة لا سيما مع الجدل المثار حول أهليته للبقاء في منصبه خصوصا مع توالي زلات لسانه، وظهور تقرير أمريكي يوصي بعدم مساءلته في قضية احتفاظه بوثائق سرية بسبب كبر سنه، حيث وصف التقرير «بايدن» بأنه عجوز حسن النوايا.

ويأتي هذا إضافة إلى الغضب الشعبي الذي يواجهه بسبب دعمه اللا محدود لدولة الاحتلال الإسرائيلي على الرغم من قضية الإبادة الجماعية المدانة بها أمام محكمة العدل الدولية.