بعد فوز ترامب في الانتخابات التمهيدية بكارولينا.. هيلي توجه رسالة للأمريكيين

فاز الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري بولاية ساوث كارولينا، أمس، إذ تفوق على نيكي هيلي في ولايتها، بحسب ما ذكرته «وول ستريت جورنال».

فوز ترامب بالانتخابات التمهيدية

ويتصدر ترامب الانتخابات التمهيدية في ولاية كارولينا الجنوبية بنسبة 66.8%، وفوز ترامب يعد خسارة كبيرة لهيلي، والتي تمثل الجناح الأكثر اعتدالًا في الحزب الجمهوري، خصوصًا أن الانتخابات جرت في ولاية ساوث كارولينا التى كانت تحكمها لمدة 6 سنوات.

وصرحت هيلي بعد خسارتها في الانتخابات التمهيدية أمام ترامب عن عزمها لمواصلة الترشح للرئاسة، وأكدت «أنا امرأة أوفي بوعدي»، معلنة عزمها على الاستمرار في السباق حتى الثلاثاء الكبير يوم 5 مارس.

هيلي: لن أستسلم

وأضافت هيلي: «لن أستسلم في وقت لا يتفق فيه الأمريكيون بشكل عام على كل من دونالد ترامب وجو بايدن»، مؤكدة أنها لا ترى أن ترامب قادرا على التغلب على بايدن في انتخابات الرئاسة في نوفمبر، مشيرة إلى أن «ترامب بعيد عن الناس».

ووفقًا لوكالة «أسوشيتد برس»، تقدم ترامب في السباق بعد إغلاق صناديق الاقتراع، ما زاد من فرص عودته لمواجهة الرئيس الأمريكي جو بايدن في انتخابات نوفمبر، وزاد من الضغط على هيلي للانسحاب من السباق، وأعلنت هيلي أنها ستستمر في المنافسة حتى الثلاثاء الكبير الشهر المقبل.