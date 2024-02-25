تردد قناة Dmc لعام 2024.. تعرض باقة مميزة من مسلسلات رمضان

تبرز قناة DMC كإحدى أهم القنوات العربية التي تحرص على تقديم محتوى ترفيهي متميز يلبي جميع الأذواق، ومع اقتراب شهر رمضان المبارك، تزداد حدة البحث عن ترددات القنوات الفضائية التي تُقدم برامج ومسلسلات رمضان، ومن أهمها تردد قناة Dmc 2024.

وتقدم «الوطن» عبر السطور التالية تردد قناة Dmc 2024 وطريقة ضبطه بالخطوات:

تردد قناة DMC 2024

- القمر الصناعي: نايل سات

- التردد: 12092

- الاستقطاب: رأسي

- معدل الترميز: 27500

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6

- الجودة: HD

خطوات ضبط تردد قناة DMC 2024

وإليك خطوات ضبط تردد قناة DMC 2024:

1. الدخول إلى قائمة الإعدادات:

- اضغط على زر «Menu» على جهاز التحكم عن بعد.

- اختر من القائمة «التركيب» أو «Installation».

2. اختيار البحث اليدوي:

- اختر «البحث اليدوي» أو «Manual Search».

- أدخل البيانات التالية:

* القمر الصناعي: نايل سات

* التردد: 12092

* الاستقطاب: رأسي

* معدل الترميز: 27500

* معامل تصحيح الخطأ: 5/6

* الجودة: HD

3. بدء عملية البحث:

- اضغط على زر «بحث» أو «Scan».

- انتظر حتى تنتهي عملية البحث.

4. حفظ القناة:

- بعد العثور على القناة، اضغط على زر «حفظ» أو «Save».

- ستظهر القناة في قائمة القنوات على جهاز الاستقبال الخاص بك.

تعد قناة DMC واحدة من أهم القنوات العربية التي تُقدّم محتوى ترفيهيًا متميزًا خلال شهر رمضان المبارك، ولذا ينبغي التأكد من إدخال البيانات بشكل صحيح، وإذا لم نتمكن من العثور على القناة، تأكد من تحديث قائمة القنوات على جهاز الاستقبال الخاص بك، ويمكنك أيضًا البحث عن ترددات قناة DMC على الإنترنت أو على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالقناة.