موعد شهر رمضان 2024 في مصر.. يختلف عن 3 دول عربية

ذكر المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنَّ موعد شهر رمضان 2024 في مصر سيوافق يوم 11 مارس المقبل وفقاً للحسابات الفلكية، مضيفاً أن هلال شهر رمضان سوف يولد مباشرةً بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 11:02 صباحاً بتوقيت القاهرة من يوم الأحد 29 شعبان 1445هـ، الموافق 10 مارس المقبل وهو يوم الرؤية.

موعد شهر رمضان 2024 في مصر

من جهته، قال الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيثوفيزيقية في تصريحات لـ«الوطن» إنَّ موعد شهر رمضان 2024 في مصر حسب الاستطلاعات الفلكية يحدده الهلال والذي يولد فلكياً في نفس التوقيت في المنطقة العربية، موضحاً أنَّ معظم الدول العربية تتوافق في بدء شهر رمضان المبارك إلا أن بعض الدول ومنها سلطنة عمان وموريتانيا وليبيا، قد تتقدم يوماً أو تتأخر يوماً عن جميع الدول العربية، لأسباب أخرى غير فلكية.

استطلاع هلال رمضان

وأكّد رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية أنَّ استطلاع هلال رمضان سيحدد موعد شهر رمضان 2024 في مصر، موضحًا أنه سيبقي لمدة 12 دقيقة بعد غروب شمس يوم الرؤية في مكة المكرمة وفي القاهرة 14 دقيقة، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين «13 – 15 دقيقة»، فيما تكون مدة الهلال في العواصم والمدن العربية والإسلامية بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين «4 - 22 دقيقة».

وأكد رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن الرأي الأخير لموعد شهر رمضان 2024 يرجع لدار الإفتاء المصرية.