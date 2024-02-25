وزير السياحة يعلن عن مبادرة بـ50 مليار جنيه لتحفيز المستثمرين على بناء غرف فندقية

أعلن أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، عن مبادرة لتحفيز النمو السريع للطاقة الفندقية في مصر، تقدم 50 مليار جنيه لمدة 5 سنوات، بفائدة 12% مخصصة لبناء غرف جديدة، والاستحواذ على غرف مغلقة.

وقالت وزارة السياحة والآثار، إن أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، شارك اليوم في اجتماع لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن الاجتماع استعراض خطط عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر، وأبرز نتائجها، ومناقشة سبل تعزيز الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، بالإضافة إلى مبادرات الحوافز المقترحة لدعم صناعة السياحة في مصر وتشجيع قطاع السياحة على التوسع في الاستثمار في بناء الغرف الفندقية.

150 شركة طيران تسير رحلاتها إلى مصر حاليا

أكد وزير السياحة، أن هناك ما يقرب من 150 شركة طيران تسير رحلاتها إلى مصر حاليا، وزادت مقاعد الطيران الوافدة إلى مطار الأقصر في عام 2023 إلى أكثر من 59% بالمقارنة من عام 2022.

وعن تحسين مناخ الاستثمار السياحي في مصر وزيادة أعداد الغرف الفندقية، أوضح الوزير أن أعداد الغرف الموجودة حاليا تمثل تحديا أمام تحقيق الصناعة لمستهدفاتها خلال السنوات المقبلة، حيث تحتاج مصر إلى 200 ألف مفتاح لاستقبال 30 مليون سائح بحلول عام 2028، ومن المستهدف تحقيق زيادة سنوية 40 ألف مفتاح.

وأشار إلى أن عام 2023 شهد زيادة في أعداد الغرف الفندقية 14209 غرفة، من بينها إعادة فتح وتشغيل حوالي 6884 غرفة كانت مغلقة من إجمالي 23099 غرفة مغلقة، ومن المقرر أن يتم افتتاح 25 ألف غرفة فندقية جديدة خلال العام الجاري.

حوافز الاستثمار الفندقي

استعرض الوزير حوافز الاستثمار الفندقي، التي جرى الإعلان عنها مؤخرًا خلال اجتماع مجلس الوزراء بالتعاون مع وزارة المالية، والتي تهدف إلى تحفيز النمو السريع للطاقة الفندقية في مصر، وتحفيز المستثمرين الذين سيشاركون في الانتهاء من بناء أو تشغيل هذه المنشآت الفندقية الجديدة بصورة سريعة في بداية عام 2026.

وتابع أنه في ضوء الاستراتيجية الوطنية، تم إعادة توصيف وتحديد دور كل من الوزارة ودور القطاع السياحي الخاص، حيث تعمل الوزارة كمنظم ورقيب ومرخص للأنشطة داخل الصناعة، وتضع السياسات والخطط المنظمة للعمل داخل الصناعة، وتحرص على التأكد من جودة كافة الخدمات المقدمة للسائحين وتطبيق كافة معايير الصحة والسلامة والأمن في إطار تحسين التجربة السياحية في مصر.

المقومات السياحية والأثرية لمنتج القاهرة الكبرى الثقافي

استعرض الوزير بإيجاز المقومات السياحية والأثرية لمنتج القاهرة الكبرى الثقافي الجديد Cairo City Break، والذي سيجعل من مدينة القاهرة مقصدا سياحيا قائما بذاته، مما سيعمل على زيادة عدد الليالي السياحية بها.

وقال إن هناك العديد من مسارات العمل بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية المختلفة في ضوء الاستراتيجية، مثل التعاون القائم بين الوزارة ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمجلس الأعلى للتخطيط العمراني، والاتحاد المصري للغرف السياحية؛ لإعداد مخطط استراتيجي للمنطقة الواقعة بين مطار سفنكس الدولي ومنطقة هرم سقارة.

وأضاف أن التعاون مع وزارتي النقل والموارد المائية والري والجهات المعنية الأخرى، يتمحور حول تطوير منتج السياحة النيلية في مصر ورفع كفاءته، مع مناقشة سبل زيادة أعداد الغرف الفندقية العائمة في ضوء الطاقة الاستيعابية لنهر النيل وبحيرة ناصر، سواء من خلال ترخيص منشآت فندقية عائمة جديدة أو الاستفادة من المنشآت الفندقية العائمة المتوقفة حاليا وبحث إمكانية إعادة تشغيلها.

وأشار إلى أن بذل الجهود لتحسين التجربة السياحية في مصر ورفع جودة الخدمات المقدمة، خاصة في المواقع الأثرية والمتاحف، مثل التجربة التي يشهدها حاليًا المتحف المصري الكبير، مع توقع تطوير كبير في التجربة بمنطقة أهرامات الجيزة قريبًا.

وتحدث عن تمتع المقصد السياحي المصري بالعديد من المنتجات السياحية، مشيرًا إلى أنه من بين هذه المنتجات تركز الوزارة على 4 منتجات سياحية رئيسية، وهي التي يتمتع المقصد السياحي المصري بميزة تنافسية كبيرة بها، ويسافر من أجلها حوالي 800 مليون سائح عالمياً.

واختتم بالإشارة إلى أن هذه المنتجات هي السياحة الثقافية، وسياحة المغامرات، والسياحة الشاطئية، وسياحة العائلات، بالإضافة إلى السائحين الذي يبحثون عن التجربة السياحية المتكاملة ومتعددة التجارب والأنماط السياحية.