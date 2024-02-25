«السياحة» تناقش تطورات موسم الحج لموسم 2024

تجتمع اللجنة الفنية للحج في وزارة السياحة والآثار، بمقر غرفة شركات السياحة في الجيزة، لمناقشة آخر تطورات موسم الحج هذا العام، في ظل تحديد السعودية اليوم الأحد 25 فبراير 2024 كآخر موعد لإنهاء إجراءات الحج لموسم 1445 هجريا.

إجراءات الحج السياحي

وأوضح باسل السيسي عضو اللجنة الفنية للحج بوزارة السياحة والآثار، أنّ الاجتماع سيناقش السيناريوهات التي تعمل عليها اللجنة حال عدم مد السعودية موعد وزارة السياحة والآثار الذي حددته سلفا، في ظل عدم الانتهاء من إجراءات الحج السياحي لهذا العام، كما تناقش اللجنة آليات تدبير قيمة تعاقدات الحج في ظل بدء شركات السياحة المنظمة لبرامج الحج السياحي تحويل بعض المبالغ المخصصة لذلك، مع مناشدتها دفع قيمة تعاقداتها في أسرع وقت.

وأضاف لـ«الوطن»، أنّ اللجنة ستناقش موقف البنوك من مناشدة وزارة السياحة وغرفة شركات السياحة لها بزيادة قيمة الحد الأقصى للسحب اليومي من البنوك، موضحا أنّ الوزارة والغرفة تعملان في أكثر من اتجاه للانتهاء من إجراءات الحج السياحي في أسرع وقت ممكن.

تنظيم تأشيرات الزيارة الشخصية

وأشار إلى أنّ اللجنة ستناقش موقف مقترح غرفة شركات السياحة الذي وافقت عليه اللجنة بشأن تنظيم تأشيرات الزيارة الشخصية والسياحية إلى السعودية من خلال برنامج معتمد من بوابة العمرة المصرية في ضوء ظهور بوادر أزمة في حجوزات الطيران لرحلات العمرة خلال رمضان المقبل، موضحا أنّ اللجنة ستخاطب وزارة السياحة والآثار للإسراع بإصدار القرار في أقرب وقت ممكن.