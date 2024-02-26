مجلس الإمارات للمستثمرين: مشروع تطوير رأس الحكمة «جوهرة» في الاستثمار

قال جمال الجروان، أمين عام مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، إن قيادة وحكومة الإمارات ملتزمين تمامًا تجاه الاقتصاد المصري، موضحًا أن هذا الالتزام بدأ منذ فترة التسعينات، مشيرًا إلى أنه تم ضخ ما يعادل 30 مليار دولار في شريان الاقتصاد المصري.

رؤية الإمارات في الاقتصاد المصري

وأضاف خلال مداخلة فيديو عبر «زووم»، ببرنامج «مساء dmc»، المذاع على فضائية «dmc»، ويقدمه الإعلامي أسامة كمال، أن الإمارات لها خبرة و رؤية في الاقتصاد المصري من أعلى الهرم الاستثماري إلى المستثمر الإماراتي العادي، مؤكدًا أن للإمارات أكثر من 2000 شركة مسجلة في جمهورية مصر العربية، مشيرًا إلى أن العديد من المؤسسات والشركات الإماراتية حققت نجاحًا كبيرًا في السوق المصرية.

مشروع رأس الحكمة

وتابع: «هناك أكثر من 3000 فرصة استثمارية عرضت على الإمارات خلال الخمس سنوات الماضية، ولكن مشروع رأس الحكمة جوهرة في الاستثمار بسبب موقعها الساحر وتعتبر صفقة قليلة أو نادرة، في حين أن دولة الإمارات تعمل في الاستثمار في أكثر من 90 دولة ولكن الدولة المصرية في المنطقة هي الأولوية لتوجه المستثمر الإماراتي إليها».