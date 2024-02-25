موعد الشراء المناسب للسيارات.. هل انخفضت بعد إعلان تطوير مشروع رأس الحكمة؟

قال منتصر زيتون عضو رابطة تجار السيارات، إن عملية بيع السيارات في مصر مستقرة خلال الفترة الحالية، خاصة أن العرض والطلب مستقرين ومتناسبين خلال الفترة الحالية.

زيتون: تراجع في أسعار السيارات بالسوق المحلي

أضاف «منتصر» في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك تراجع في أسعار السيارات في السوق المحلي بشكل واضح خلال الفترة الحالية، لنسبة وصلت لـ20% في بعض الأنواع، وهو ما جاء نتيجة توقيع مشروع تطوير «رأس الحكمة»، والتي ساهمت بشكل كبير في ضخ كميات كبيرة من الدولار في السوق المحلية.

أكد «زيتون» أن تراجع أسعار السيارات لم يتم في السعر الفعلي للسيارة، لكن التراجع جاء في سعر الأوفر برايس، خاصة أن السوق مستقر في الوقت الحالي، بجانب التراجع الكبير الذي شهدته أسعار الدولار في السوق السوداء، موضحا أن الأوفر برايس مبلغ يتم إضافته على ثمن استيراد السيارة أو ثمنها الفعلي، نتيجه خضوعها للعرض والطلب فكلما زاد الطلب وانخفض المعروض يزداد قيمة الاوفر برايس.

ولفت إلى أن مع تراجع قيمة الدولار في السوق الموازية، نتيجة التوقيع على اتفاقية الاستثمار في رأس الحكمة، انخفضت قيمة الأوفر برايس في معارض السيارات، وهو ما يعتبر فرصة جيدة للشراء في الوقت الحالي مع تراجع الأسعار.