رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

شخص يضرم النار بنفسه أمام سفارة إسرائيل في أمريكا

كتب:

عمرو حسني
09:47 م | الأحد 25 فبراير 2024
السفارة الإسرائيلية في واشنطن

السفارة الإسرائيلية في واشنطن

ذكر موقع «ذا هيل» الأمريكي، نقلاً عن إدارة الإطفاء بالمنطقة أن رجلا أضرم النار في نفسه خارج السفارة الإسرائيلية في واشنطن العاصمة.

العثور على شخص مصاب بالحروق

واستجابة لمكالمة في وقت مبكر من بعد الظهر، عثرت خدمات الإطفاء والطوارئ الطبية في العاصمة على الرجل خارج السفارة مصابًا بحروق، وتم نقله بعد ذلك إلى مستشفى محلي في حالة حرجة، دون الكشف حتى الآن عن هوية الرجل.

مُشعل الحريق غير معروف لدى السفارة

ولم يكن منفذ الحريق معروفا لدى السفارة، ولم يصب أحد من موظفي السفارة بأذى، وأضافت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية، أن الرجل وصل إلى المستشفى فاقداً للوعي ومن غير المعروف ما إذا كان قد استعاد وعيه منذ ذلك الحين.

اقرأ المزيد:

وزير دفاع إسرائيل: حال توصلنا إلى تهدئة في غزة نشدد هجماتنا على لبنان

أزمة سياسية تضرب إسرائيل.. رئيس وزراء سابق يدعو لمحاصرة الكنيست

مستشار الأمن القومي الأمريكي: بايدن لم يطلع بعد على خطة إسرائيل بشأن عملية رفح الفلسطينية

«القاهرة الإخبارية»: إسرائيل تفعل الدفاعات الجوية في الشمال
بقلم عمرو حسني