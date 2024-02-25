شخص يضرم النار بنفسه أمام سفارة إسرائيل في أمريكا

ذكر موقع «ذا هيل» الأمريكي، نقلاً عن إدارة الإطفاء بالمنطقة أن رجلا أضرم النار في نفسه خارج السفارة الإسرائيلية في واشنطن العاصمة.

العثور على شخص مصاب بالحروق

واستجابة لمكالمة في وقت مبكر من بعد الظهر، عثرت خدمات الإطفاء والطوارئ الطبية في العاصمة على الرجل خارج السفارة مصابًا بحروق، وتم نقله بعد ذلك إلى مستشفى محلي في حالة حرجة، دون الكشف حتى الآن عن هوية الرجل.

مُشعل الحريق غير معروف لدى السفارة

ولم يكن منفذ الحريق معروفا لدى السفارة، ولم يصب أحد من موظفي السفارة بأذى، وأضافت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية، أن الرجل وصل إلى المستشفى فاقداً للوعي ومن غير المعروف ما إذا كان قد استعاد وعيه منذ ذلك الحين.