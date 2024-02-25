أسامة كمال: أرض مصر جواهر وعطايا ربانية.. والمستثمر الإماراتي صائد فرص

أكد الإعلامي أسامة كمال، أن أرض مصر جواهر وعطايا ربانية لابد أن نحسن استخدامها وهي ملك لنا والأجيال المقبلة، مشددًا على أنه يتوجه للإمارات العربية المتحدة بالتهنئة على حسن التدبير والتفكير وتعظيم الاستثمار خارج نطاق بلادهم.

الاستثمارات الإماراتية في مصر

وأشار «كمال»، خلال تقديم برنامج «مساء دي إم سي»، المُذاع عبر شاشة «دي إم سي»، إلى أن الاستثمارات الإماراتية في مصر تؤكد أن لديها القدرة على الإدارة، مشددًا على أن الإمارات حصلت على الرخصة الثالثة للمحمول برقم غير مسبوق وعوضته وكسبت بشكل مباشر وغير مباشر.

المستثمر الإماراتي صائد فرص

وشدد على أن المستثمر الإماراتي صائد فرص وماهر وفي نفس الوقت شريك أمين يحقق نجاحا لنفسه وشركائه، منوهًا بأنه سيوفر للشريك المصري مميزات عديدة، موضحًا أن الحكومة المصرية مطمئنة للشراكة مع ADQ الإماراتية في مشروع تطوير رأس الحكمة، مشددًا على أنه مطمئن لأداء الدولة والشريك الإماراتي في مشروع تطوير «رأس الحكمة».