موعد معرض الدوحة الدولي للكتاب 2024 في نسخته الـ33

أعلن الحساب الرسمي لمعرض الدوحة الدولي للكتاب 2024، على موقع التغريدات القصيرة «X»، أن المعرض في نسخته الـ33 ستقام خلال الفترة من 9 إلى 18 مايو 2024 في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات.

يُقام معرض الدوحة الدولي للكتاب في نسخته ال 33 خلال الفترة من 9 - 18 مايو 2024، في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. pic.twitter.com/bg3xFXQv1o — معرض الدوحة الدولي للكتاب (@DIbookfair) December 14, 2023

موعد معرض الدوحة الدولي للكتاب 2024

سيقام معرض الدوحة الدولي للكتاب 2024 وهو رقم 33 في مايو، ولكن النسخة السابقة من المعرض والتي حملت رقم 32 أقيمت في يونيو 2023 بمشاركة نحو 505 من الجهات المشاركة محليا وخليجيا وعربيا ودوليا تمثل 37 دولة وكانت الدورة الأخيرة هي الأكبر في تاريخ معرض الدوحة للكتاب، وقدمت دور النشر المشاركة لروادها قرابة 180 ألف عنوان، و750 ألف كتاب.

عدم الإعلان عن معرض الدوحة الدولي للكتاب 2024 وضيف عام 2023

ولم يتم الإعلان عن ضيف معرض الدوحة الدولي للكتاب 2024، ولكن كان ضيف موعد معرض الدوحة الدولي للكتاب 2023 دولة المملكة العربية السعودية، وكان المعرض في الفترة من 12 وحتى 21 يونيو الجاري بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، وتم الاحتفاء بدور النشر السعودية التي وصل عددها في هذا المعرض إلى 25 دار نشر.

معارض جاءت قبل معرض الدوحة الدولي للكتاب 2024

وسيأتي معرض الدوحة الدولي للكتاب 2024 في مايو بعد معرض القاهرة الدولي للكتاب الذي كان في الفترة من آخر يناير إلى منتصف أوائل فبراير الحالي، وبعد معرض مسقط الدولي للكتاب 2024 في دولة عمان، والذي يقام في الفترة من 21 فبراير الجاري إلى 2 مارس المقبل.