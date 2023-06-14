60 ناشرا مصريا يشاركون في معرض الدوحة الدولي للكتاب 2023

قال سعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين المصريين، إن الناشرين المصريين يحرصون على المشاركة في المعارض الدولية للكتاب خاصة المقامة في مختلف الدول العربية، وشاركوا مؤخرا في معرض الرباط الدولي للكتاب بالمغرب، وكذلك معرض أبو ظبي.

موعد انتهاء معرض الدوحة الدولي للكتاب

وأضاف «عبده» في تصريحات لـ«الوطن»: حاليا يشارك 60 ناشريا مصريا في الدورة الـ32 من معرض الدوحة الدولي للكتاب، والذي تنظمه وزارة الثقافة القطرية، ويستمر حتى يوم 21 يونيو الجاري في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات.

ولفت إلى أهمية المشاركة في لمعارض الدولية خاصة بعد جائحة كورونا التي أثرت على سوق وصناعة النشر، إلى جانب الاضطرابات السياسية في عدد من الدول العربية، والتي أوقفت معارض الكتب بها، مؤكدا أن معرض الدوحة للكتاب يعد واحدًا من أكبر معارض الكتب في دول المنطقة العربية.

كما تشارك الهيئة العامة للكتاب فى معرض الدوحة الدولي للكتاب الحالي، والذي يقام تحت شعار «بالقراءة نرتقي»، كما يشارك فيه ما يزيد من 500 ناشر يمثلون 37 دولة، وتحل المملكة العربية السعودية هذا العام ضيف المعرض هذا العام.