فخري الفقي عن مشروع رأس الحكمة: طاقة نور وسط نفق مظلم

قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مشروع رأس الحكمة، عبارة عن طاقة نور وسط النفق المظلم، مشيرًا إلى أن رأس الحكمة مشروع تنموي عمراني في كل القطاعات، ويساهم في استغلال الساحل الشمالي بالشكل الأمثل، بدلاً من تحوله إلى استثمارات مهدرة.

تدفق 35 مليار دولار

تابع «الفقي» خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، أن مشروع رأس الحكمة سيؤدي إلى تدفق 35 مليار دولار خلال فترة قصيرة، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية كانت تتفاوض مع صندوق النقد الدولي على 10 مليارات دولار، على أقصى تقدير، من أجل تلبية متطلبات المستثمريين، والسيطرة على سعر الصرف.

مشروع رأس الحكمة

لفت إلى أنه لم يكن يتوقع أن تكون الدفعة المقدمة في مشروع رأس الحكمة أن تصل لـ35 مليار دولار، مشيرًا إلى أن هذه الدفعة ستأتي على دفعتين، فخلال أسبوع سيصل نحو 15 مليار دولار، منها 10 مليارات دولار، و5 مليارات من الوديعة الإمارتية الموجودة في البنك المركزي، وبعد شهرين سيأتي 20 مليار دولار، منها 14 مليار دولار «كاش»، و6 مليارات من الوديعة الإماراتية.