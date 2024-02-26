«إسكان النواب»: مشروع رأس الحكمة تجربة استثمارية كبرى لم تحدث في تاريخ مصر

قال طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الاستثمار الأجنبي المباشر في نموذج رأس الحكمة، يُدرس، لأنه قائم على المشاركة، فالدولة المصرية لم تبع الأرض، وستحصل على 35% من الأرباح بصفة مستمرة من المشروع، وهذا يعتبر ضمانة للأجيال المقبلة لتحقيق مصادر دولارية مستمرة.

نوعية جديدة من السياحة

وتابع خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، مساء الأحد أن هذا المشروع سيجذب نوعية جديدة من السياحة غير معتادة القدوم لمصر، خاصة وأن المشروع يشمل مدينة لليخوت، وإعداد متنزهات ومنتجعات ترفهية، وهذا من شأنه أن يستقطب شرائح مختلفة من المستثمرين والسياح بإنفاق كبير، وهذا سيحقق ربحية كبيرة بصفة مستمرة.

منطقة جاذبة للاستثمار

ولفت إلى أن مشروع رأس الحكمة قائم على نظام التنمية المستدامة، بحيث تتحول إلى واجهة سياحية، يليها منطقة سكنية ومناطق صناعية ومناطق حرة، ولكن بصورة تمكن هذه الحلقات من التواصل مع بعضها البعض، خاصة وأن هذه المنطقة قريبة من الاتصال من أوروبا، وهذا من شأنه أن يحول مصر لمنطقة جاذبة للاستثمار بصورة كبيرة.

ولفت إلى أن هذا المشروع تجربة استثمارية كبرى لم تحدث في تاريخ الدولة المصرية، ومن المتوقع أن تتكرر هذه التجربة أربع مرات خلال الفترة المقبلة سواء في الساحل أو شرم الشيخ، وهذا من شأنه أن يُولد الكثير من السيولة الدولارية للدولة المصرية.