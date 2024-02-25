رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

سوء أدب مع الله.. أستاذ بالأزهر يحذر من قول هذه العبارة

كتب:

منى صلاح
11:21 م | الأحد 25 فبراير 2024
الدكتور عبد اللطيف سليمان

الدكتور عبد اللطيف سليمان

أجاب الدكتور عبد اللطيف سليمان، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، على سؤال متصل أنه يتعرض لمشكلات بأمور كثيرة، ودائما يقول «ليه يا رب اشمعنى أنا»، فهل هذا فيه سوء أدب مع الله؟

تحذير من سوء الأدب مع الله

وأضاف «سليمان»، خلال استضافته ببرنامج «مع الناس»، المُذاع على «قناة الناس»: «دائما لما نتعامل مع البشر العاديين بننزلهم منازل مختلفة لما يكون مسؤول مهم أو شخصية مشهورة، وبالتالى كيف يكون التعامل مع الله؟».

وتابع الأستاذ بجامعة الأزهر: «نحذر من سوء الأدب مع الله بهذه الألفاظ ولا بد أن نقول لله سبحانه وتعالى سمعا وطاعة يا الله».

اقرأ المزيد:

الشيخ أحمد عبد الرحمن: الأدب مطلوب مع العاصي.. وأن نكون قدوة له ليتقرب إلى الله

الأدب مع رسول الله وسيرته بقراءة جديدة.. كتابان أهداهما وزير الأوقاف للرئيس

"الأدب مع الله ورسوله" موضوع خطبة الجمعة المقبل

"الأدب مع سيدنا رسول الله".. كتاب جديد لوزير الأوقاف 
بقلم منى صلاح