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مدحت صالح يشعل حفله في الأوبرا بأغنية «أنا مش بعيد»

كتب:

حسن سمير
11:44 م | الأحد 25 فبراير 2024
مدحت صالح بحفل دار الأوبرا المصرية

مدحت صالح بحفل دار الأوبرا المصرية

أشعل مدحت صالح الحفل الغنائي المقام حاليا في دار الأوبرا على خشبة المسرح الكبير، بأغنية «أنا مش بعيد»، وعدد أخر من أغنياته المميزة وسط تفاعل كبير من الجمهور الحاضر.

مدحت صالح يتألق في حفل الأساتذة 3

وكان مدحت صالح قدم مؤخرا خلال حفل الأساتذة 3 بدار الأوبرا المصرية عددًا كبيرًا من أغانيه التي تفاعل معها جمهوره، منها: بحلم على قدي وزي ما هي حبها وكوكب تاني وحبيبي يا عاشق، واختتم الحفل بأغنية حمايا العزيز، ورفع شعار كامل العدد، ونجحت قناة الحياة في تغطية الحفل.

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