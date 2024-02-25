مدحت صالح يشعل حفله في الأوبرا بأغنية «أنا مش بعيد»

أشعل مدحت صالح الحفل الغنائي المقام حاليا في دار الأوبرا على خشبة المسرح الكبير، بأغنية «أنا مش بعيد»، وعدد أخر من أغنياته المميزة وسط تفاعل كبير من الجمهور الحاضر.

مدحت صالح يتألق في حفل الأساتذة 3

وكان مدحت صالح قدم مؤخرا خلال حفل الأساتذة 3 بدار الأوبرا المصرية عددًا كبيرًا من أغانيه التي تفاعل معها جمهوره، منها: بحلم على قدي وزي ما هي حبها وكوكب تاني وحبيبي يا عاشق، واختتم الحفل بأغنية حمايا العزيز، ورفع شعار كامل العدد، ونجحت قناة الحياة في تغطية الحفل.