شبكة تليفزيون الحياة تعرض حفل مدحت صالح من دار الأوبرا المصرية

غطت شبكة تليفزيون الحياة، حفل الفنان مدحت صالح من دار الأوبرا المصرية، الذي قدم خلاله باقة من أروع الأغنيات المميزة، استمتع بها الجمهور.

وتغطي قناة «الحياة» الحفل، استمرارا لدورها الرائد في إبراز القوى الناعمة المصرية والفنون المصرية، حيث إن هذا الحفل حقق نجاحًا مبهرًا، على مستوى الحضور الجماهيري، أو من خلال النقل الحصري على شاشة «الحياة».

وفي وقت سابق، كان أعلن الفنان مدحت صالح، نفاد تذاكر حفلي دار الأوبرا المصرية، إذ شارك جمهوره وحمل عبارة «sould out»، وجاء ذلك عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام».