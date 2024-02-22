حفلان متتاليان للنجم مدحت صالح في دار الأوبرا الأحد والاثنين المقبلين

ضمن الفعاليات الإبداعية التي تنظمها الثقافة المصرية تقيم دار الاوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد، بعد توليها رئاسة الأوبرا، في الساعات القليلة الماضية، بقرار من وزيرة الثقافة الدكتورة نفين الكيلاني.

ومن المقرر تنظيم حفلين متتاليين للنجم مدحت صالح بمشاركة عازف البيانو والموزع الموسيقى عمرو سليم، ومصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر وذلك في الثامنة مساء يومي الأحد والاثنين 25 و26 فبراير على المسرح الكبير.

برنامج حفل مدحت صالح

يتضمن البرنامج مجموعة مختارة من أعمال مدحت صالح الخاصة منها «بحلم على قدى، ماشى فى ضلها، المليونيرات، النور مكانه فى القلوب، زى ما هى حبها، وعدى، حبيبى يا عاشق، يتقال، ابن مصر»، بالإضافة إلى مختارات من أعمال الطرب التي اشتهر بأدائها.

نفاد تذاكر حفلات مدحت صالح

يأتي الحفلان نتيجة الاقبال الضخم على حفلات النجم مدحت صالح الذي أكد سعادته بلقاء جمهوره في الأوبرا ووصفها بمنارة الإبداع الجاد.