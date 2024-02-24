مدحت صالح ينشر صورا من بروفات حفليه في دار الأوبرا

شارك الفنان مدحت صالح، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، صورا من بروفات حفليه بدار الأوبرا المصرية والمقرر إحياؤهما يومي 25، و26.

ونشر مدحت صالح صورا من البروفات وعلق عليها قائلا: تحضيرات حفلي 26،25 فبراير بالمسرح الكبير، دار الأوبرا المصرية، بمصاحبة الفنان: عمرو سليم قيادة المايسترو: أحمد عامر.

نفاد تذاكر حفلي مدحت صالح

أعلن «صالح» منذ أيام عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، نفاد تذاكر حفلي دار الأوبرا المصرية إذ شارك جمهوره وحمل عبارة «sould out»، وعلق عليه قائلًا: «حفلتي المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية يوم 25 و26 فبراير كاملين العدد، بحبكوا».