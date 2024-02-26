بـ«الحنة والألوان».. «غادة» تبدع في الرسم على وجوه الأطفال بالمنوفية

في أيام الإجازة تذهب «غادة» إلى الملاهي، وترتكن إلى ترابيزة عليها ألوان وحنة ولافتة لأشكال ترسمها، حيث يقبل عليها الأطفال لتضع لهم رسومات مبهجة على الأيدي والوجوه بحرفية وكفاءة.

رسومات كرتون على الوجه

تقول غادة فريد المقيمة في مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، إنها تتردد على إحدى قرى الملاهي باستمرار لرسم الأشكال المختلفة على وجوه وأيدي الأطفال، مستخدمة الحنة والألوان، حيث ترسم أشكال كرتونية للحيوانات، وأقنعة وأشكال مختلفة تكون على اللافتة التي تضعها بجانبها لكي يختار الطفل الرسمة التي يريدها .

تهوى الرسم منذ الصغر

صاحبة الـ 45 عاما، قالت إنها على الرغم من بدايتها في هذا المجال منذ 5 سنوات فقط، إلا أنه كان لديها شغف وحب للرسم منذ صغرها، وكانت تتمنى أن تعمل في هذا المجال حتى وجدت هذا النوع من الرسم، فقررت التمسك بالفرصة والنزول إلى الملاهي للرسم، وسرعان ما اشتهرت بين الزائرين وأصبحوا يأتون إليها كلما ذهبوا إلى الملاهي.

تضيف ابنة محافظة المنوفية أثناء حديثها لـ«الوطن»، أنها في البداية كانت ترسم في وقت طويل بسبب صعوبة بعض الأشكال، ولكن سرعان ما تعودت على هذا الرسم وأصبحت تكمل الرسمة في غضون دقيقتين فقط، وتكلفة الرسمة تترواح ما بين 10 إلى 20 جنيها وذلك حسب الرسمة التي يطلبها الطفل أو ولي الأمر.

فتح معرض رسومات

وتمنت «غادة» أن يكون لها مكان خاص بها، أو معرض لرسوماتها التي طالما أبدعت بها، وعلى الرغم من مسئولية زوجها وأولادها ومنزلها إلا أنها أصرت على إثبات كيانها وموهبتها من خلال النزول إلى الشارع وتوصيل فنها والذي لاقي إعجاب الكثيرين.