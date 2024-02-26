نتائج مذهلة وتوفير للمال.. طرق سحرية لاستخدام بقايا الصابون في المنزل

يهدف آلاف البشر إلى تقليل البصمة الكربونية وتوفير المال، من خلال التحول إلى ألواح الصابون الخالية من البلاستيك، إلا أن منتجات الصابون السائل عادة ما تأتي معبأة في علب بلاستيك؛ مما يساهم في وجود المواد البلاستيكية الدقيقة في محيطاتنا، ولكن هناك حلا عمليا لتحقيق ذلك على أرض الواقع، بل والاستفادة من بقايا الصابون التي لا تجد لها استخدام سوى إلقائها في سلة المهملات.

يصبح الصابون أصغر وأصغر مع كل استخدام، وفي النهاية يتحول إلى شظايا صغيرة تلتصق بالحوض ويصعب الإمساك بها، ما يجهل معظم الناس يقومون بإلقاء قطع الصابون في سلة المهملات، ولكن لماذا نتركها تضيع عندما تكون هناك طرق أكثر ذكاءً لاستخدام بقايا الرغوة؟ هكذا كشف موقع «theearthlingco» عن استخدامات سحرية لبقايا الصابون.

استخدامات سحرية لبقايا الصابون

وتأتي أبرز استخدامات بواقي الصابون على النحو التالي:

- تحويل القالب إلى صابون سائل:

يمكن ملء موزع الصابون الفارغ لديك مرة أخرى عن طريق تحويل شرائح الصابون إلى صابون سائل، من خلال الخطوات التالية:

1- اجمعي بقايا الصابون بما يعادل أربع أوقيات.

2- ابشري قطع الصابون إلى رقائق باستخدام المبشرة.

3- قم بتسخين قطع الصابون المقطعة في قدر به 9 أكواب من الماء.

4- تركه لمدة 12 إلى 24 ساعة بعد رفعه من على النار.

5- حرك الخليط بالمضرب، إذا كان متماسكاً جداً، يمكن إضافة المزيد من الماء وخطله مرة أخرى.

6- استخدم قمعًا لنقل الصابون السائل إلى موزع الصابون الخاص بك.

- قم بتجديد أدراج خزانة الملابس الخاصة بك:

إذا كنت تعاني من رائحة سيئة للملابس بعد بقائها في الدولاب لفترة طويلة، يمكن أن يكون استخدام بقايا الصابون للحفاظ على رائحتها جيدة حلا عمليا، ما عليك سوى لف قطعة صابون معطرة في قطعة قماش ووضعها في الدرج مع الملابس.

- الأحذية الرياضية ذات الرائحة الكريهة:

إذا كنت تعاني من وجود أحذية رياضية ذات الرائحة الكريهة، يمكن تطبيق حل قطعة القماش وبداخله بقايا الصابون لعلاج الأمر.

- كريم الحلاقة:

غالبًا ما تكون كريمات الحلاقة مليئة بالمكونات الضارة، ما يجعل استخدام بقايا الصابون لصنع كريم الحلاقة حلا فعالا، وذلك من خلال الخطوات التالية:

1- ضع قطع الصابون في كوب قهوة قديم.

2- أضف بعض الماء الساخن.

3- استخدم فرشاة الحلاقة للحصول على رغوة مناسبة.