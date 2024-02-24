«بأدوات منزلية».. 4 طرق بسيطة لإزالة الوبر من الملابس

ظهور الوبر في الملابس، خاصة الشتوية، مشكلة يعاني منها العديد من الأشخاص، لأنه يعطي مظهرا غير مستحب ولا يفضله الكثير، الأمر الذي يدفعهم للبحث عن طرق مختلفة تساعد على التخلص من هذه المشكلة، ونتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير أفضل حيل تساعد على التخلص من وبر الملابس في وقت قصير.

طرق التخلص من وبر الملابس

هناك العديد من الطرق التي يمكن من خلالها التخلص من وبر الملابس، منها استخدام الشفرة، إذ تعد من أفضل الطرق وأسهلها التي تساعد على التخلص من وبر الملابس، خاصة البنطلونات ذات القماش الثقيل، وأيضا الجواكيت المصنوعة من الجوخ، إذ يتم تمرير الشفرة على المكان الذي يتواجد به الوبر، ولكن من الضروري توخي الحذر عند استخدامها حتى لا تسبب في تمزق الملابس دون قصد وفقا لما ذكره موقع «americantwoshot».

القفاز السيلكون من ضمن الطرق التي تعمل على التخلص من وبر الملابس وذلك من خلال تمريره على قطعة الملابس المبللة، فهو يجمع الوبر في مكان واحد، وبعد ذلك يمكن إزالته بشكل سلس وسهل للغاية.

استخدام البلاستر ومجفف الشعر

وجاءت من ضمن الطرق التي تعمل على التخلص من وبر الملابس هى البلاستر، وذلك من خلال وضعه على الملابس، وبعد ذلك يتم نزع البلاستر حتى يلتصق بكل الوبر، ويتم تكرار هذه العملية حتى تصبح قطعة الملابس كأنها الجديدة، كما أنه يمكن استخدام مجفف الشعر لأنه يمنع ظهور الوبر، إذ يجب على الشخص تمرير حرارة المجفف على قطعة الملابس، وبفعل الحرارة سيتم تطاير واختفاء هذا الوبر.