مطار القاهرة يستقبل وفد لجنة السلامة بالمجلس الدولي للمطارات

زار وفد لجنة السلامة بالمجلس الدولي للمطارات، إقليم إفريقيا، مطار القاهرة الدولي، وذلك في إطار تبادل الخبرات بين الجانبين المصري والإفريقي.

جولة في مطار القاهرة الدولي

أجرى الوفد، الذي يتكون من 17 فردًا، جولة في مطار القاهرة الدولي، شملت الممرات، حيث جرى تقديم شرح مفصل لكافة الأعمال التي تقوم بها شركة ميناء القاهرة الجوي؛ لتأمين الممرات وصيانتها ورفع كفاءتها.

أبدى أعضاء الوفد إعجابهم بالمجهودات المبذولة من قبل شركة ميناء القاهرة الجوي، لتطوير المطار وجعله في مصاف المطارات العالمية، مؤكدين على قدرته على استقبال أكبر الطرازات من الطائرات.

جولة بالقطار الناقل بين مباني المطار

وأجرى الوفد جولة بالقطار الناقل بين مباني المطار، وصولًا إلى الجراج المتعدد الطوابق، والمشاية الجديدة المتصلة بين الجراج ومبنى الركاب رقم 2، والتي أدت إلى تحسين سيولة حركة الركاب ورفع مستوى الراحة لهم.

التقط أعضاء الوفد الصور التذكارية أمام الشاشة التفاعلية 5D، والتي تعتبر الأحدث على مستوى العالم.