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توزيع ورود عيد الحب على المسافرين في مطار القاهرة الدولي

كتب:

أيمن حمزة
08:58 ص | الأربعاء 14 فبراير 2024
شركة ميناء القاهرة الجوي تحتفل بعيد الحب

شركة ميناء القاهرة الجوي تحتفل بعيد الحب

احتفلت شركة ميناء القاهرة الجوي بعيد الحب مع المسافرين في صالات السفر والوصول، بتوزيع الورود والشيكولاتة والتقاط الصور التذكارية، اليوم الأربعاء، وقال مجدى إسحاق رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي في تصريحات لـ«الوطن»، «نسعى دائما لرسم البهجة وإدخال السعادة على نفوس الركاب ورواد المطار في كل المناسبات»، مشيراً إلى أن جميع العاملين يبعثون برسالة حب وطمأنينة إلى جميع المسافرين، «أنت مش لوحدك.. كلنا معاك».

وبثت شركة مطار القاهرة الجوي الأغاني العاطفية داخل صالات السفر والوصول واستراحات المباني الثلاثة، واستراحات الترانزيت.

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مصادر: فتح معبر رفح خلال أيام لعودة الحجاج من الأراضى الحجازية
بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.