افتتاح معرض المجلس الدولي للمطارات لإقليم إفريقيا الـ71

افتتح المهندس محمد سعيد محروس، رئيس الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، إحدى الشركات التابعة لوزارة الطيران المدني، وعلي التونسي رئيس المجلس الدولي للمطارات، اليوم، فعاليات معرض المجلس الدولي للمطارات لإقليم إفريقيا رقم 71 والمقام بالقاهرة خلال الفترة من 24 فبراير الجاري وحتى يوم 3 مارس المقبل.

المطارات.. قاطرة التنمية الاقتصادية

وقام المهندس محمد سعيد بتفقد أجنحة شركات الطيران والمطارات وخدمات الطيران الإفريقية المشاركة بالمعرض، إذ قامت كل شركة بعرض تقديمي لما تقدمه من أنشطة.

ومن جهته، أكد المهندس محمد سعيد رئيس الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، أن المؤتمر الذي يشارك به أكثر من 40 دولة إفريقية والمقام تحت عنوان «المطارات: قاطرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة» آليات تطوير المطارات بالقارة الإفريقية.

وأشار إلى أن المؤتمر سيناقش أيضا الأهمية الإستراتيجية للمطارات كداعم رئيسي للتطور الاقتصادى والاجتماعي والتنمية المستدامة، فضلا عن مناقشة دور المطارات في تحقيق الاستدامة في ظل وجود التحديات المالية، والقدرة على تطوير البنية التحتية.

وأشار إلى أن المؤتمر سيناقش أيضا الاستثمار في البنية التحتية للمطارات كأمر محوري للاقتصاد العالمي خاصة في حالة عدم قدرة الحكومات على تحمل تكلفة الاستثمار لمواكبة النمو المتوقع في حركة الطيران، والمعوقات التي تواجه قطاع الطيران في قارة إفريقيا.

ومن المقرر أن تبدأ غدا أولى جلسات المؤتمر بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وعدد 6 وزراء.