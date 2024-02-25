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مقرر «الاستثمار بالحوار الوطني»: نناقش الأزمات لوضع حلول سريعة

كتب:

عمرو هلال
11:48 م | الأحد 25 فبراير 2024
الدكتور سمير صبري

الدكتور سمير صبري

أكّد الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني، أن الحوار الوطني في مرحلته الأولى، كان يتطرق للحديث وتبادل الآراء بشأن حلول علمية وطويلة الأمد، في حين أن الأزمات كانت طاحنة في هذا التوقيت، والمشكلات التي تواجه مصر والعالم ضخمة.

الحوار الوطني يناقش المشكلات الحالية

وأوضح «صبري»، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج «مساء دي أم سي»، على شاشة «دي أم سي»، أنّ جلسات النسخة الثانية من الحوار الوطني، والتي ستبدأ غدًا، ستناقش المشكلات الحالية وستضع حلول سريعة وناجزة.

 

التخلص من البيروقراطية

ونوه إلى أن التخلص من البيروقراطية، كان أحد أهم عوامل إتمام اتفاق مشروع  تطوير «رأس الحكمة»، موضحًا أنه جرى استغلال الموقع الاستراتيجي والسوق البشرية، واستغلت مصر في هذا المشروع المشترك موقعها الجغرافي، ووجودها على البحر المتوسط.

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بقلم عمرو هلال