محمود فوزي: الحكومة ترجمت مخرجات الحوار الوطني للغة الإنجليزية

أكد المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أن لقاء اليوم بين الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وأعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني كان طويلًا ووديًا وركز على 3 موضوعات؛ أولهما وضع خطة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، والتركيز على المخرجات الاقتصادية للحوار الوطني، وتم التطرق للحديث عن الجلسات المقبلة في الحوار الوطني، مشددًا على أن مجلس الوزراء بحث خطة تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطني.

احترام الحكومة للحوار الوطني

وشدد «فوزي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج «مساء دي أم سي»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، على أن الحكومة كانت تتابع وعن قرب كل ما يحدث في الحوار الوطني، موضحًا أن الخطة التي تقدمت بها الحكومة تتضمن جهة التنفيذ والمخرجات ووقت التنفيذ، والحكومة ترجمت هذه المستندات باللغة الإنجليزية وأتاحته للجميع، وما لمسناه من الدكتور مصطفى مدبولي تأكيد واحترام الحكومة للحوار الوطني.

أعضاء مجلس أمناء الحوار أشادوا بصفقة «رأس الحكمة»

وأوضح أنه تم إنشاء لجنة مشتركة من أعضاء الحكومة ومجلس أمناء الحوار الوطني للاجتماع دوريًا، مؤكدًا أن الدكتور مصطفى مدبولي تحدث خلال لقاء اليوم عن بعض الأبعاد المتعلقة بمشروع تنمية رأس الحكمة واللافت للنظر أن جميع أعضاء مجلس الأمناء الحوار الوطني أشادوا بهذه الصفقة.

رئيس الوزراء سيحضر الاجتماعات

وتابع: «انعقاد الاجتماع على خلفية إبرام صفقة رأس الحكمة أعطى أجواء من الطمأنينة والهدوء للاجتماع»، مشددًا على أن رئيس الوزراء سيحضر اجتماعات اللجنة المتابعة لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، منوهًا بأن الحكومة لا تريد التوقف عند صفقة رأس الحكمة وهناك المزيد من الخطوات.