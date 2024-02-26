«فعلتهم مشينة».. مسنة فلسطينية تكشف كذب ادعاء جيش الاحتلال الإسرائيلي (فيديو)

نشر المتحدث الرسمي باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي باللغة العربية إفيخاي إدرعي، مقطع فيديو منذ نحو 3 أسابيع، تحدث خلاله عما وصفه بـ«الفرق بين جيش الاحتلال والفصائل الفلسطينية»، خلال التعامل مع مسنة فلسطينية من قطاع غزة وتقديم الرعاية الطبية والصحية لها، إلا أن تلك المسنة خرجت على وسائل الإعلام لتفضح كذب ادعاء جيش الاحتلال وتحكي عن أفعال مشينة تم ارتكابها ضدها لم يتم مراعاة عمرها أو حالتها الصحية.. فماذا قالت؟.

جيش الاحتلال يحاول تحسين صورته

خلال 142 يومًا من العدوان الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلية على قطاع غزة، والرفض العالمي، ومقاطع الفيديو التي تنتشر لجنود الاحتلال داخل القطاع وهم يستبحون منازل الفلسطينيين، مما تسبب في إحراجهم عالميا.

وفي محاولة مستميتة من الاحتلال لتحسين صورته، نشر المتحدث الرسمي لجيش الاحتلال باللغة العربية إفيخاي إدرعي، مقطع فيديو، قال فيه: «إن جنود الاحتلال وصلوا إلى منزل مسنة وهم يرتدون زيا عسكريا، قبل يومين»، وأضاف أنه تم تقديم الرعاية الطبية والصحية للمسنة وقطاع غزة.

المسنة تفضح كذب جيش الاحتلال

ولم تمض أسابيع حتى كانت الحاجة أم محمد مسمح من خان يونس في قطاع غزة بالحديث لوسائل إعلامية فلسطينية، أكدت فيها أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قام بضربها وتكبيل يديها حتى أصبحت يديها دامية وتحمل علامات على يديها.

وأضافت أن الجنود كانوا يتحدثون باللغة العبرية ولم تتمكن من فهم ما كانوا يتحدثون عنه، مؤكدة أن جنود الاحتلال أبقوا عليها في منزلها لمدة 11 أو 12 يومًا، مشددة على أنها كانت تشعر بالخوف منهم، وأنهت حديثها قائلة: «حسبي الله ونعم الوكيل فيهم».