إبداع بلا حدود.. طلاب مكفوفون ينيرون معرضا فنيا بركن رمضاني ومجسمات (صور)

في احتفالية رائعة بمواهب الطلاب من ذوي الهمم، افتتح محمد سليمان عبد الله، مدير عام إدارة المنيا التعليمية، معرض توجيه التربية الفنية المقام بمكتبة مصر العامة في مدينة المنيا، بمشاركة طلاب مدارس التربية الخاصة ومنها «النور للمكفوفين» و«التربية الفكرية».

أعمال الديكوباج مستوحاة من الثقافة

وتضمنت فعاليات المعرض عددا من الأقسام المتنوعة، مثل الركن الرمضاني، وأعمال الديكوباج المستوحاة من الثقافة المصرية، وركن إعادة التدوير، وركن المنتجات التسويقية التي تضمنت أعمالاً يدوية من الخرز والمكرمية والمعدن والمجسمات.

وأثناء جولته في المعرض، أشاد مدير عام إدارة المنيا التعليمية بالمعروضات والأعمال الفنية، مؤكداً أهمية تنمية مواهب الطلاب وتفعيل الأنشطة الفنية داخل المدارس، كما أشاد بجهود جميع الطلاب والمعلمين والموجهين الذين ساهموا في تنظيم هذا المعرض المتميز.

منتجات متميزة من الرسم والأشغال الفنية

وأكد محمد سليمان عبد الله، أن المعرض يهدف إلى خلق حالة من التنافس بين المدارس، من خلال عرض منتجات الطلاب المتميزة من الرسم والأشغال الفنية، والأشغال اليدوية، والريزن، والمجسمات، وأعمال الجلود وغيرها.

وفي ختام الجولة، قدم مدير عام إدارة المنيا التعليمية شهادات التقدير إلى موجهي التربية الفنية تقديراً لجهودهم في تنظيم المعرض، كما شكر مكتبة مصر على استضافتها للمعرض وتقديمها كل أوجه الدعم والمساندة.