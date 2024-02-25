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«الزراعة»: تقديم توصيات فنية لمزارعي البساتين والمشاتل في المنيا

كتب:

محمد ابو عمرة
11:32 ص | الأحد 25 فبراير 2024
خلال متابعة أعمال البساتين بمحافظة المنيا

خلال متابعة أعمال البساتين بمحافظة المنيا

واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الإدارة المركزية للبساتين، متابعة أعمال مزارعي البساتين بمحافظة المنيا.

تقديم توصيات فنية للمزارعين

وقال المهندس محمود عطا رئيس الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، إن لجنة من الإدارة، بالتنسيق مع مديرية الزراعة بمحافظة المنيا، تفقدت أعمال البساتين، ومشاتل الخضر والفاكهة بالمحافظة، لدعم المزارعين، وتقديم التوصيات الفنية لهم، فضلا عن متابعة التراخيص الخاصة بها.

وأشار «عطا» إلى أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات وتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة للتواصل الدائم والمستمر مع المزارعين في الحقول، وتقديم كافة سبل الدعم الفني لهم، وتنفيذ التوصيات الزراعية اللازمة لهم، حسب حالة المحاصيل.

متابعة إنتاج الشتلات

وأضاف رئيس الإدارة المركزية للبساتين، أنه تم أيضا تفقد الأعمال داخل محطة إنتاج الشتلات لمديرية الزراعة بالمنيا، للوقوف على سير العمل، والإنتاج بها.

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