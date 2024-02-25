لجنة لمعاينة خطوط رفع الجهد الكهربائي لتحسين جودة الخدمة في المنيا

وجّه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بالارتقاء بمنظومة الكهرباء وتحسين كفاءتها ضمن جهود الدولة المصرية لتحقيق الاستقرار في إمدادات الطاقة الكهربائية للمواطنين.

رفع كفاءة منظومة الكهرباء بمركز المنيا

وفي إطار توجيهات محافظ المنيا وضمن الاهتمام بالمشروعات القومية لرفع كفاءة منظومة الكهرباء بمركز ومدينة المنيا، رافق عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا اللجنة المشكلة لمعاينة الأماكن المقترحة لمسار خطوط الجهد الكهربائي خط سمالوط وغرب ملوي جهد 220 ك ف لتدعيم محطة محولات ماقوسة التي تقوم بتغطية مركز ومدينة المنيا بطول كيلو متر.

تدعيم محطة محولات كهرباء ماقوسة

واللجنة ستقوم بمعاينة مسار خطوط الجهد الكهربائي لتحديد أفضل مسار لإنشاء خطوط جديدة، إذ أن خطوط الجهد الكهربائي الجديدة ستساعد في تدعيم محطة محولات ماقوسة وتحسين كفاءة إمدادات الطاقة الكهربائية في مركز ومدينة المنيا.

وستساهم خطوط الجهد الكهربائي الجديدة في تحسين كفاءة إمدادات الطاقة الكهربائية في مركز ومدينة المنيا، وتقليل الانقطاعات، وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، كما ستؤدي هذه الخطوة إلى جذب الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة وتقليل مدد انقطاع التيار الكهربائي بشكل ملحوظ.