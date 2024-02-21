محافظة المنيا تستقبل وفود سياحية من دول أوروبية اليوم

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أنّ قطاع السياحة فى المنيا يشهد في الفترة الأخيرة، رواجًا كبيرًا، حيث استقبلت المحافظة، وفودًا سياحية من مختلف دول العالم، لما تزخر به من مناطق أثرية.

زيارة الأماكن الأثرية بالمنيا

وأضاف أنّ المناطق الأثرية والمعالم السياحية بالمنيا، تستقبل حاليًا وفودًا سياحية قادمة من دول أوروبية (ألمانيا، هولندا، النمسا)، إذ يشتمل برنامج الزيارة على المناطق الأثرية بتل العمارنة وبنى حسن، موجهًا الجهات المعنية بتسهيل كل الإجراءات أمام الزائرين، وتهيئة الجو الملائم للتمتع بالمعالم الأثرية العديدة.

منطقة آثار الأشمونين

الجدير بالذكر، أنّ محافظة المنيا تضم العديد من المناطق الأثرية منها، منطقة آثار الأشمونين الواقعة شمال غرب مركز ملوي، ومنطقة آثار بني حسن التي تقع جنوب مدينة المنيا بنحو 20 كم، ومنطقة تل العمارنة الأثرية على بعد 15 كم شمال شرق مدينة دير مواس، ومنطقة تونا الجبل التي تقع على بعد 67 كم جنوب غرب مدينة المنيا، إضافة إلى منطقة دير جبل الطير التي تضم أحد مسارات رحلة العائلة المقدسة، ومنطقة آثار البهنسا، الواقعة على بعد 16 كم من مركز بني مزار، وتضم آثارًا فرعونية وقبطية وإسلامية.