مديرة قصر ثقافة الأنفوشي: معرض «بصمات الأطفال» يكتشف مواهب رائعة في الرسم

نظم قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية معرض «بصمات الأطفال» الـ11 بمشاركة عدد كبير من الأطفال تحت 16 سنة، وجرى عرض لوحاتهم المرسومة بألوان الزيت والرصاص بحضور الدكتور خالد علي، أستاذ التصميم بكلية التربية النوعية جامعة الإسكندرية والدكتور محمد جمال عجمي أستاذ بقسم التربية الفنية كلية التربية النوعية جامعه الإسكندرية، والفنان عادل بنيامين.

اكتشاف مواهب الأطفال

وقالت أماني عوض، مديرة قصر ثقافة الأنفوشي، لـ«الوطن»، إن أبواب قصر ثقافة الأنفوشي مفتوحة لكل المواهب في مختلف المجالات الفنية والثقافية ومعرض بصمات الأطفال يكتشف ويظهر مواهب رائعة في الرسم وهو أحد عوامل تشجيع الأطفال للاستمرار في الرسم وتنمية مواهبهم حيث يوجد أطفال لديهم موهبة كبيرة في اختيار وتنسيق الألوان في اللوحات.

مستقبل واعد

وأضافت الفنانة هناء جلال، منظمة معرض بصمات الأطفال الحادي عشر ومؤسسة إحدى ورش الرسم لتعليم الأطفال الرسم وتنمية موهبتهم، أن هناك مواهب واعدة في الرسم ولها مستقبل كبير، والهدف من المعرض تشجيع الأطفال من أجل طفولة واعدة وجيل خال من التطرف، ومن أجل مصرنا الحبيبة موضحة «معرض بصمات الأطفال يضم مجموعة كبيرة من اللوحات للأطفال تحت 16 سنة ما بين لوحات زيتية ورصاص.