خبر رحيلك صدمة كبيرة.. هكذا نعى الصحفيون زميلهم أحمد شوقي العطار (صور)

«خبر رحيلك صدمة كبيرة علينا، رحمة الله عليك وأسكنك فسيح جناتك».. بهذه الكلمات ودّع الكثير من الصحفيين زميلهم الكاتب الصحفي أحمد شوقي العطار الذي رحل عن عالمنا، اليوم الاثنين، بعد صراع طويل مع المرض ومن المقرر أن تشيع صلاة الجنازة اليوم من مسجد مصطفى محمود عقب صلاة الظهر.

صحفيون ينعون أحمد شوقي العطار

ونعى عدد كبير من الصحفيين الراحل الكاتب الصحفي أحمد شوقى العطار عبر صفحاتهم الشخصية بموقع التوصل الاجتماعي فيسبوك قائلين: خبر رحيلك أفجعني وصدمني بشكل غير طبيعي يا أحمد، فقد كنت أكثر الزملاء احتراما لمهنته ولنفسه وفضلت لآخر لحظة بتدافع عن مهنتك وزملاءك وبترضي ضميرك لآخر نفس.. داعيين المولى عز وجل أن يرحم الفقيد ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسوان.

مدحت تيخا: رحيلك صدمة كبيرة عليا

كما نعى أيضًا الفنان مدحت تيخا، الكاتب الصحفي أحمد شوقي العطار، معلقًا على نبأ رحيله: «الله يرحمك يا حبيبي صدمة كبيرة عليا أوي ومش مصدق مشيت بدري أوي ياشوقي.. الله يرحمك يا حبيبي كان نفسي أشوفك وكنا متفقين نتقابل بس الدنيا ملهيين فيها ربنا يرحمك ياعشرة عمري ودفعتي المتربي، وأسكنك فسيح جناتك يارب العالمين».

معلومات عن الكاتب الصحفي أحمد شوقي العطار

يذكر أن الكاتب الصحفي أحمد شوقي العطار، كان قد عُين رئيسًا لجريدة الصباح منذ أن بدأ في العمل بها عام 2012 بعد أن كان رئيسا لقسم التحقيقات والوحدة الاستقصائية، ثم تقدم باستقالته منها بشهر يوليو عام 2017، ثم قام بتأسيس ورئاسة تحرير منصة أوزون المتخصصة في قضايا تغير المناخ بالشرق الأوسط، ومستشار لدى المركز الدولي للصحفيين بواشنطن ICFJ.

نال الكاتب الصحفي أحمد شوقي العطار، العديد من الجوائز الدولية، أبرزها جائزة أريج للصحافة الاستقصائية في العام 2012، وجائزة سيمنس الألمانية 2016، وجائزة الصحافة المصرية 2015 و2020.