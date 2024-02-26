تحقيق يكشف مقتل إسرائيلي برصاص الاحتلال في يوم 7 أكتوبر.. ما قصته؟

كشف تحقيق لصحيفة «هاآرتس» الإسرائيلية تفاصيل مقتل شاب إسرائيلي برصاص قوات الاحتلال في يوم 7 أكتوبر الماضي في وقت هجوم طوفان الأقصى.

وأطلقت الصحيفة، على الواقعة مقتل إسرائيلي بـ نيران صديقة عن طريق الخطأ، موضحة أنَّ الشاب يدعى أوفيك أتون ويبلغ من العمر (24 عامًا)، وكان يحضر مهرجان نوفا الموسيقي وقت الهجوم، وبمجرد شنت الفصائل الهجوم حاول الشاب وصديقه الهروب والاختباء.

«أتون» هرب من الحفل إلى كيبوتس «ألوميم» والاحتلال قتله بمنزل عجوزين هناك

وتتابع الصحيفة العبرية، أن «أتون» وصديقه هربا من مهرجان نوفا إلى كيبوتس ألوميم ودخلا آنذاك منزل زوجين مسنين للاحتماء به، ولكن الزوجين كانا في حالة هلع وكانا يختبئان في غرفة أخرى ولما شعروا بالشابين يختبئان في منزلهما أبلغا شرطة الاحتلال فورا وفي الحال وصلت قوة أمنية تابعة للاحتلال وأطلقت النار على أتون عدة مرات دون السماح له بالتعريف عن نفسه.

يُشار إلى أنَّ هذه ليست المرة الوحيدة التي يقتل فيها إسرائيليون بنيران صديقة إذ أن قتل العديد من الاسرائيليون خصوصًا الأسرى بفعل القصف الإسرائيلي المتواصل منذ السابع من أكتوبر وأبرز تلك الحوادث في ديسمبر الماضي، حين قتل جيش الاحتلال 3 محتجزين إسرائيليين في قطاع غزة، رغم أنهم كانوا يلوحون براية بيضاء.

أكثر من 296 ألف شهيد بقطاع غزة

وتستمر الحرب على غزة لليوم الـ 143 على التوالي ما أسفر عن ارتفاع حصيلة الضحايا في القطاع إلى 296 ألفًا و92 شهيدًا، ونحو 699 ألفًا و879 جريحًا، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» عن مصادر صحية في القطاع.