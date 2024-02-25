أستاذ علوم سياسية: جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل القصف الممنهج على غزة

قال الدكتور جهاد الحرازين أستاذ العلوم السياسية إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل حربه الإجرامية على الشعب الفلسطيني وحرب الإبادة من خلال عمليات الاستهداف المباشرة للميدانيين وخاصتنا النساء والأطفال، وهذا لم يقتصر على منطقة محددة في قطاع غزة بل في جميع المناطق.

تهدئة إنسانية قد تستمر لفترة 6 أسابيع

وأضاف أستاذ العلوم السياسية خلال مداخلة هاتفية على شاشة قناة «إكسترا نيوز» أنَّ هناك عملية متواصلة من عمليات القصف والقتل والتدمير بشكل ممنهج في غزة، موضحًا أنه يأتي ذلك تزامنا مع لقاء مصر في باريس من أجل التواصل إلى تهدئة قد تستمر لفترة 6 أسابيع.

نقاط الاتفاق في مؤتمر باريس

وتابع «الحرازين» أنَّ تسرب مجموعة من النقاط التي جرى الاتفاق عليها في مؤتمر باريس تتمثل في أن تستمر تهدئة إنسانية لمدة 6 أسابيع، وإطلاق سراح 40 من المحتجزين الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية مقابل أن يتم إفراج من 300 إلى 400 من الأسرى الفلسطينيين وإدخال المساعدات بدون قيود.

وقال إنَّ إسرائيل أعلنت قرارًا ليلة أمس بأن يجرى إرسال الوفد الإسرائيلي إلى قطر للتفاوض حول مجموعة من القضايا الفنية المتعلقة بقضية الإغاثة وإدخال المساعدات لقطاع غزة.