جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم قرية «النبي صالح».. والفصائل الفلسطينية تقنص جنديا

مع مرور أكثر من 140 يومًا على الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة، أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحام قرية «النبي صالح»، شمال غرب رام الله، وقريتي سنيريا وكفر ثلث، قرب قلقيلية، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

جيش الاحتلال ينسف منازلا في حي الزيتون

ونسف جيش الاحتلال الإسرائيلي، عدة منازل سكنية في حي الزيتون، بغزة، في الوقت الذي أعلنت الفصائل الفلسطينية قنص أحد جنود الاحتلال، مساء اليوم الأحد.

استمرار الحرب على غزة

وبدأت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، وسط ارتفاع أعداد الشهداء الفلسطينيين إلى أكثر من 29 ألفًا، أغلبهم من الأطفال والنساء.