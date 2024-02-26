مقترح برلماني باستكمال طريق أسيوط- البحر الأحمر لإنهاء معاناة المواطنين

تقدم النائب عصام العمدة عضو مجلس النواب باقتراح برغبة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالى رئيس مجلس النواب حول المعاناة الكبيرة التي تواجه مستثمرو محافظة أسيوط وسكانها في السفر إلى محافظة البحر الأحمر سواء للمغادرة إلى الخارج أو حتى وداع المسافرين أو تصدير منتجاتهم عبر المواني، إذ يعانى أهالي أسيوط بسبب المشقة الكبيرة من الطريق الحالي الذي يمتد طوله لأكثر من 400 كيلومتر، ويمر بمحافظة سوهاج ووادي قنا، وهو ما يزيد من المعاناة والمشقة لرحلة تمتد لأكثر من 6 ساعات متواصلة، وبعد أن تزايدت الشكاوى من سوء الطريق وكثرة منحنياته وكثرة الحوادث عليه.

سواحل البحر الأحمر

وتساءل العمدة قائلاً: لماذا لا تعيد الحكومة النظر في إحياء الطريق المباشر الذي لا تزيد مسافته على 210 كيلومترات من أسيوط إلى سواحل البحر الأحمر، إذ قامت محافظة أسيوط بتسوية ورصف أربعين كيلو مترا وهناك ستين كيلو مترا في مسار هذا الطريق مرصوفة في بدايته من ساحل البحر الأحمر من الغردقة إلى رأس جمسة، أي أن هناك مائة كيلو متر تعتبر كاملة الرصف في مسار الطريق، ويتبقى مائة وعشرة كيلومترا دون رصف، وهو الطريق الذي سيسهل على المواطنين والمستثمرين الذهاب والعودة.

وأوضح أن هذا الطريق أيضا يساعد في وضع خطط سياحية لزوار مسار رحلة العائلة المقدسة ويسهل من قدوم أهالي البحر الاحمر إلى أسيوط للحصول على الخدمات الطبية العاجلة، لما تتميز به أسيوط من خدمة طبية متميزة، ووجود المستشفيات الجامعية وما بها من أجهزة حديثة وأطباء على أعلى مستوى من الخبرة، وتسهل من مشقة الطلاب من أهالي البحر الأحمر لوجود جامعتي أسيوط وجامعة الأزهر.

كما أن معظم محافظات شمال وجنوب الصعيد لها طرق مباشرة تربط بينها وبين محافظة البحر الأحمر، ففي محافظة المنيا طريق بني مزار «الشيخ فضل» رأس غارب، وفي محافظة بني سويف طريق يربط بين الكريمات والزعفرانة وفي محافظة قنا طريقان أحدهما يربط بين قفط والقصير، والثاني بين قنا وسفاجا، وفي محافظة أسوان طريق يربط بين إدفو ومرسى علم، وتبقى محافظات وسط الصعيد، ومنهما أسيوط التي لم تستكمل طريقها المباشر إلى البحر الأحمر حتى الآن.

استدعاء المسؤولين بالحكومة لإنهاء المشكلة

وطالب النائب عصام العمدة من رئيس مجلس النواب إحاطة الاقتراح برغبة إلى لجنة مشتركة من لجنتي الاقتراح والشكاوى والنقل والمواصلات واستدعاء المسؤولين بالحكومة لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإنهاء هذه المشكلة.