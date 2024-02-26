طلب إحاطة لإلغاء شرط محو أمية 5 مواطنين لاستلام شهادة التخرج بجامعة دمنهور

تقدم النائب بلال النحال عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بشأن عدم منح جامعة دمنهور بمحافظة البحيرة لشهادات التخرج للخريجين إلا بعد قيام كل خريج بمحو أمية 5 مواطنين وتقديم شهادة بما يفيد بذلك للجامعة.

الهيئة القومية لتعليم الكبار

وتساءل «النحال» قائلاً: أين دور الهيئة القومية من تعليم الكبار؟ ولماذا يتمّ إلزام الخريجين بهذا الأمر الذي يعتبر تطوعاً وليس إلزامياً خاصة أنَّه لا يوجد أي قانوني يلزم الطلاب من الخريجين بالقيام بهذا العمل ولا توجد أي اشتراطات لقبول الطلاب بالجامعة، مطالبًا بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب لاتخاذ جميع الإجراءات من الحكومة لإلغائه